Google выплатит €1 млрд Франции: подробности

Расследование по неуплате налогов Google во Франции продолжалось с 2015 года. Фото: BBC

Компания Google заплатит французской власти почти €1 млрд.

Соглашения содержат выплату €500 млн и €465 млн дополнительных налогов, пишет France24.

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В Google отметили, что согласились выплатить деньги, чтобы преодолеть налоговое мошенничество во Франции.

"Мы положили конец налоговым и связанным с ними спорам, которые имели во Франции в течение многих лет", - говорится в письменном заявлении Google.

Расследование по неуплате налогов Google во Франции продолжалось с 2015-го. Компанию обвиняли в том, что значительная часть налогов на прибыль, полученных от операций во Франции, выплачивалась в Ирландии, где расположена ее европейская штаб-квартира. Франция утверждает, что теряет миллиарды евро бюджетных доходов. В июне страна ввела собственный налог 3% для крупных компаний, работающих в сфере интернета и технологий, среди которых Facebook, Amazon и Google.