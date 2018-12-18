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вторник, 18 декабря 2018 19:04

Google не будет помогать китайским властям

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Google не будет помогать китайским властям
Специальный поисковик Dragonfly должен был удалять контент, который китайское руководство расценит как нежелательный Фото: REUTERS

Руководство компании Google отказалось от разработки специального поисковика для Китая.

Система должна соответствовать жестким требованиям цензуры в этой стране, рассказывает УНИАН

Специальный поисковик Dragonfly должен был удалять контент, который китайское руководство расценит как нежелательный. История поиска в сети должна была привязываться к номерам телефонов пользователей.

Компания официально не подтверждала разработку такого поисковика для Китая. На прошлой неделе в ходе слушаний в конгрессе США гендиректор Google Сундар Пичай заявил, что информация о китайском поисковике Google со встроенной цензурой является не более чем слухами.

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В конце ноября около 500 сотрудников Google подписали письмо руководству, в котором выразили протест против разработки такого поисковика. Эти протесты, а также противоречия, возникшие в компании после публикации сообщений о разработке такого поисковика, стали причиной закрытия проекта.

Работники компании Google по всему миру вышли на улицы в знак протеста. Они требовали изменить отношение к женщинам в компании.

"В офисах Google по всему миру работники устроили беспрецедентную акцию протеста в четверг, 1 ноября", - сообщили в BBC Украина.

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18
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