Голый австралиец 4 дня прятался от крокодилов на дереве, пока его не спасли рыбаки

Недалеко от города Дарвин, Австралия, двое рыбаков нашли полностью голого и раненого мужчину, который сидел на дереве и умолял о помощи.

Подробностями поделилось издание The Guardian.

Бедного зовут Люк Воскресенский, его подозревали в вооруженном ограблении. Мужчину выпустили под залог. Он снял электронный браслет и скрылся.

Побег потерпел неудачу. Воскресенский заблудился и попал в ловушку. Его окружили крокодилы. Чтобы спастись он залез на дерево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тела сбрасывал крокодилам: задержали серийного убийцу

По словам рыбаков, мужчина просидел там 4 дня, питался слизнями и был обезвожен.

"Он сделал себе на дереве гнездо и висел всего в метре над водой, где были крокодилы, но он хорошо справился с выживанием", - рассказал рыбак Кем Фауст.

Люка госпитализировали. Сейчас он находится под надзором полиции.

Мужчине предъявлено новое обвинение - нарушение условий освобождения под залог.

Two fishermen have bizarrely stumbled across a naked fugitive in the Northern Territory, who had been hiding in a mangrove tree over croc-infested waters.



The wanted man said he'd been eating snails and was desperate for water.



The full story tonight at 6.00pm on #9News pic.twitter.com/8URzjwk3x3