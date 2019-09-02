Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man - 2019

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2 сентября в пустыне Блэк Рок в американском штате Невада заканчивается фестиваль независимого искусства Burning Man.

Стартовал он 25 августа. Тематика нынешнего фестиваля - метаморфозы.

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Burning Man считается самым ярким на планете. Он собирает художников, скульпторов, дизайнеров и просто неординарных людей со всего мира. Они привозят в пустыню фантастические костюмы, арт-объекты, механизмы и транспортные средства, которые можно увидеть только здесь.

На фестивале Burning Man в американской Неваде погиб мужчина, который прыгнул в деревянную скульптуру, пылала.