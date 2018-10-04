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пятница, 05 октября 2018 02:24

Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
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Камуфляжная живопись на озере Фогельзее в горах Риднаун 2700 м над уровнем моря
Фото: Vilija Vitkute
Фото сделано на Лофотенских островах
Фото сделано на Лофотенских островах
Фото сделано на Лофотенских островах
Фото сделано на Лофотенских островах

Художница Вилия Виткуте из Латвии, разрисовала людей камуфляжным бодиартом и сделала фотосессию на фоне горного пейзажа.

Серию фотографий назвала "Пейзажи внутри". Она рассказывает о человеческих отношениях с природой, единении с ней, сообщает Boredpanda.

"Я считаю, что надо быть благодарными природе за то, что она нам дает. Мы должны больше о ней заботиться, особенно сейчас, во время изменения климата. Мы взаимосвязаны и это то, что я хочу показать в работах. Она для меня всегда была великим художником всех времен. Я воспроизвожу окружающую среду на человеческом теле. С определенного ракурса, оно может полностью слиться с пейзажем", - говорит Виткуте.

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26-летняя художница говорит, что выбирала для этого проекта моделей со связью с природой и сильной волей.

"Такая живопись требует полной сосредоточенности. Я досконально изучала правильное место, положение человека относительно света, ветер и время. Кроме того, сопоставление цветов и текстуры занимает много времени. Я должна рисовать очень быстро, потому что модели не могут стоять на месте слишком долго - они могут заболеть", - рассказывает фотограф.

Звезда Victoria's Secret, Жозефин Скривер, на своей странице в социальной сети запостила откровенные фото, на которых видно, что Скривер не носит много одежды, как на подиуме, так и в повседневной жизни.

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