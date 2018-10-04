Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах

Фото: Vilija Vitkute

Художница Вилия Виткуте из Латвии, разрисовала людей камуфляжным бодиартом и сделала фотосессию на фоне горного пейзажа.

Серию фотографий назвала "Пейзажи внутри". Она рассказывает о человеческих отношениях с природой, единении с ней, сообщает Boredpanda.

"Я считаю, что надо быть благодарными природе за то, что она нам дает. Мы должны больше о ней заботиться, особенно сейчас, во время изменения климата. Мы взаимосвязаны и это то, что я хочу показать в работах. Она для меня всегда была великим художником всех времен. Я воспроизвожу окружающую среду на человеческом теле. С определенного ракурса, оно может полностью слиться с пейзажем", - говорит Виткуте.

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26-летняя художница говорит, что выбирала для этого проекта моделей со связью с природой и сильной волей.

"Такая живопись требует полной сосредоточенности. Я досконально изучала правильное место, положение человека относительно света, ветер и время. Кроме того, сопоставление цветов и текстуры занимает много времени. Я должна рисовать очень быстро, потому что модели не могут стоять на месте слишком долго - они могут заболеть", - рассказывает фотограф.

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