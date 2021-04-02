Голливудский актер раздавал наличные людям, которые ищут работу

Актер Дик Ван Дайк с сумкой наличных / Coleman-Rayner

Актер Дик Ван Дайк, 95 лет, наткнулся на очередь людей, которые ищут работу в Малибу, Калифорния, США. Он снял в банкомате сумму наличности и раздал людям в очереди

Люди стояли в очереди к центру, где помогает найти работу тем, кто остался безработным из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет Daily Star.

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Наблюдая за людьми в очереди, Ван Дайк подошел к банкомату, и вернулся с рюкзаком, полным деньгами, которые раздал людям. Затем также раздавал людям наличные со своего пассажирского сиденья на автостоянке.

Актер в группе наибольшего риска заболеть коронавируса, но это не остановило его от благотворительности. Очевидцы говорят, что он был в прекрасном настроении, когда общалась с людьми. Ван Дайк шел за продуктами в местный магазин, когда увидел очередь.

Актер добился успеха в 1960-м, когда сыграл роль в мюзикле "Прощай, птичка". В 1964-м исполнил роль в мюзикле "Мэри Поппинс", за что был номинирован на "Золотой глобус". В 1961-1966 годах был ведущим собственного телешоу на канале CBS, которое принесло ему 3 премии "Эмми". В 1979-м с актрисой Кэтлин Куинлан сыграл главные роли в фильме "И спотыкается бегущий". Его главная роль пришлась на мюзикл "Мэри Поппинс" в 1964-м.

Актер женат на Арлин Сильвер, которая на 46 лет моложе его. Пара обручилась в 2012-м.