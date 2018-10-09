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среда, 10 октября 2018 00:02

Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
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Сохо, Лондон, 1965 год
Фото: David Hurn
Пожилой джентльмен на балу владельцев MG машин. Эдинбург, 1967
Демонстрация против войны во Вьетнаме. Лондон, 1970
Венис бич, Калифорния. 1980 год
Стриптизер в женском клубе. Аризона, 1980 год

Британец Дэвид Херн занимается фотографией более 60 лет. Его считают одним из самых влиятельных репортажных фотографов Великобритании.

Свою известность получил, опубликовав фото из путешествия автостопом от Лондона до Будапешта. Издание Lens Culture создало подборку работ Дэвида Херна из разных серий.

"Я не планировал выбирать такую профессию. С детства я имел дисклексию и после окончания школы, отправился на 18 месяцев в армию. Благодаря спортивным достижениям меня пригласили в Королевскую военную академию в Сандхерсте. Как-то в столовой, я взял экземпляр газеты в руки и увидел удивительное фото. Оно меня так сильно поразило, что я расплакался", - рассказывает он.

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На фотографии был офицер советской армии, покупал жене шляпу в универмаге. Первое послевоенное воспоминание фотографа о собственном отце, когда они всей семьей ходили по магазинам. Отец так же купил его матери шляпу.

Херн называет тот момент решающим в выборе профессии.

В 90-х годов XIX в. на территории Османской империи начался конфликт между турками и армянами. Османская армия пытается оказать давление на армян-христиан. Среди защищал родные земли, были и женщины.

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