Годовщина катастрофы "Боинга" над Донбассом: ЕС призывает Россию признать вину

17 июля 2014 в небе над Донбассом российские наемники сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Фото: EPA

В Европейском Союзе ожидают признания Россией ответственности за сбитие самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над оккупированной РФ территорией Донецкой области.

"17 июля мы чтим седьмую годовщину сбития пассажирского самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в результате чего погибли 298 человек 17-ти национальностей. Европейский Союз продолжает испытывать глубокое сострадание ко всем, кто потерял своих родных и близких", - говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля по случаю седьмой годовщины сбития "Боинга".

"Европейский Союз еще раз заявляет о полной поддержке всех мероприятий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 и их ближайших родственников и настаивает на привлечении к ответственности причастных к совершению преступления согласно Резолюции № 2166 Совета безопасности ООН", - сказано в заявлении.

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"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, которые были осуществлены в этом контексте, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет сотрудничать в полной мере в рамках усилий по установлению ответственных за совершение преступления, в частности, в рамках трехсторонних переговоров о сбитии рейса MH17 между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией", - подчеркнул Боррель.

17 июля 2014 в небе над Донбассом российские наемники атаковали пассажирский самолет "Боинг-777". Погибли 283 пассажиров и 15 членов экипажа, летевшие из Амстердама в столице Малайзии Куала-Лумпура. Международная следственная группа доказала, что путинские бандиты сбили пассажирский самолет с противовоздушной комплекса "Бук". Он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Фрагменты ракеты обнаружили при вскрытии тел членов экипажа, в кабине самолета.