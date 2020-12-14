Главу ВОЗ обвинили в причастности к геноциду в Эфиопии

Берхану Джула обвинил главу ВОЗ в попытках поставить оружие в мятежный регион Тыграй. Фото: Reuters

Американский экономист Дэвид Стейнман подал жалобу в Международный уголовный суд на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Стейнман обвиняет его в причастности к геноциду в Эфиопии в 2013-2016 годах, сообщает The Times.

По словам заявителя, доктор Тедрос причастен к "запугивания кандидатов от оппозиции и сторонников оппозиции".

Стейнман также утверждает, что глава ВОЗ осуществлял контроль "убийства, нанесение серьезных телесных повреждений и умственной вреда представителям народов амхара, консо, оромо и сомали с целью уничтожить эти народы полностью или частично".

В те годы, когда Тедрос Адханом возглавлял МИД, отмечает истец, режим характеризовался "масштабными и систематическими преступлениями против человечности, совершаемых его подчиненными".

Между тем в ноябре этого года начальник штаба армии Эфиопии генерал Берхану Джула обвинил главу ВОЗ в попытках поставить оружие в мятежный регион Тиграй, где в начале ноября вспыхнул вооруженный конфликт, и призвал его уйти с должности. Тогда доктор Тедрос отверг все обвинения, заявив, что "не принимает ничью сторону в этом конфликте".

"Это неправда, я хочу сказать, что я на единой стороне, и эта сторона мира", - заявил он.

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Тедрос Адханом возглавил ВОЗ в 2017 году. В 2005-2012 годах он возглавлял Министерство здравоохранения Эфиопии, а затем до 2016 года был министром иностранных дел и был одним из трех высокопоставленных чиновников, которые контролировали силы безопасности страны.

Дэвид Стейнман был консультантом Национального совета безопасности США и в течение 27 лет был старшим иностранным советником демократического движения Эфиопии.

По его словам, на докторе Тедроси лежала главная ответственность за принятие решений о действиях сил безопасности в период работы в МИД Эфиопии, а "эти действия включали убийства, произвольные задержания и пытки эфиопцев".

В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге. Главными вопросами повестки визита Клюге будут реагирования на пандемию в Украине, вакцинация и изменения в системе здравоохранения.