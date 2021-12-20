Главу Генштаба Грузии времен Саакашвили арестовали в Германии

Каландадзе подозревают в пытках. Фото: Pexels

В аэропорту Берлина Георгия Каландадзе. Это гражданин Украины, занимавший должность начальника Генштаба Грузии во времена президентства Михеила Саакашвили.

В Грузии его объявили в розыск, сообщает "Интерфакс-Украина".

Каландзазде обвиняют в незаконном лишении свободы и пытках Элберта Коберидзе в июле 2012 года. По делу также фигурируют заместитель министра обороны Грузии Давид Ахалая, глава Департамента военной полиции Мегис Кардава и глава Главного управления Департамента конституционной безопасности Абхазской АР Роман Шаматава.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 17 лет.

Прокуратура Грузии планирует обратиться к немецким правоохранителям с заявлением об экстрадиции.

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Каландзадзе – бригадный генерал Вооруженных сил Грузии. В 2008 году участвовал в войне против России. В 2014 году эмигрировал в Украину. Занимает должность советника в Национальной гвардии Украины.

1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Туда он вернулся в преддверии выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза для жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.