Главу Генштаба Грузии времен Саакашвили арестовали в Германии

 
Ексклюзивы
1/5
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 477
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
1 Просмотров: 855
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 567
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2664
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4807
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8397
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2646
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2538
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 513
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
3
3
8
15
11
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов
Непогода в Турции разрушила мосты и затопила десятки домов
Противники карантина подрались с полицией в Брюсселе
Противники карантина подрались с полицией в Брюсселе
На Филиппины обрушился смертоносный супертайфун: сотни погибших
На Филиппины обрушился смертоносный супертайфун: сотни погибших
Филиппины накрыл разрушительный тайфун: есть погибшие
Филиппины накрыл разрушительный тайфун: есть погибшие
Видео
Все видео
Определили победителей детского Евровидения-2021
Определили победителей детского Евровидения-2021
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Обошел The Weeknd: альбом с пением австралийских птиц вошел в топ чарта
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
Сиквел "Секса в большом городе" обвалил акции производителя велотренажеров
В Германии создали боевого робота
В Германии создали боевого робота
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Возле российского Воронежа разместили ракетный комплекс "Бук": появилось видео
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 504
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 387
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2601
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2196
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 18
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
понедельник, 20 декабря 2021 17:27

Главу Генштаба Грузии времен Саакашвили арестовали в Германии

  Комментировать
Главу Генштаба Грузии времен Саакашвили арестовали в Германии
Каландадзе подозревают в пытках. Фото: Pexels

В аэропорту Берлина Георгия Каландадзе. Это гражданин Украины, занимавший должность начальника Генштаба Грузии во времена президентства Михеила Саакашвили.

В Грузии его объявили в розыск, сообщает "Интерфакс-Украина".

Каландзазде обвиняют в незаконном лишении свободы и пытках Элберта Коберидзе в июле 2012 года. По делу также фигурируют заместитель министра обороны Грузии Давид Ахалая, глава Департамента военной полиции Мегис Кардава и глава Главного управления Департамента конституционной безопасности Абхазской АР Роман Шаматава.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 17 лет.

Прокуратура Грузии планирует обратиться к немецким правоохранителям с заявлением об экстрадиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили страдает от потери памяти - Ясько

Каландзадзе – бригадный генерал Вооруженных сил Грузии. В 2008 году участвовал в войне против России. В 2014 году эмигрировал в Украину. Занимает должность советника в Национальной гвардии Украины.

1 октября в Грузии задержан бывший президент Михеил Саакашвили. Туда он вернулся в преддверии выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили близко к сверхкритическому. Есть угроза для жизни. К такому выводу пришел личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главу Генштаба Грузии времен Саакашвили арестовали в Германии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Ломаченко рассказал, когда станет профессионалом

Доцента осудили на 10 лет

Создали общество "Просвита". Там работала Леся Украинка

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 2 Просмотров: 13572
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 10170
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 9558
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 8397
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 5 Просмотров: 8379
Мир
Два украинца поплатились за перевозку нелегалов в Польшу
Два украинца поплатились за перевозку нелегалов в Польшу Просмотров: 27
Военные Мьянмы проводят пытки и массовые расстрелы
Военные Мьянмы проводят пытки и массовые расстрелы Просмотров: 153
В Евросоюзе рекомендовали разрешить новую вакцину от коронавируса
В Евросоюзе рекомендовали разрешить новую вакцину от коронавируса Просмотров: 126
В деле MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе
В деле MH17 россияне признали, что военные из курской бригады были на Донбассе Просмотров: 765
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
Трагедия с надувным замком в Австралии: умер шестой ребенок
3
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
5
Зеленским жестко манипулируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
4
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
2
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
Голосов: 513
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть