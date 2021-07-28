Главный оппозиционный канал Беларуси признали экстремистским

Телеканал "Белсат" признали экстремистским. Фото: DW

В Беларуси признали экстремистскими информационные ресурсы оппозиционного телеканала "Белсат".

Распространение информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста, сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси в Telegram.

Заместитель директора "Белсата" Алексей Диковицкий заявил, что власти пытаются зачистить информационное поле в Беларуси.

"Решение, естественно, абсурдное. Ни Белсат, ни другие независимые медиа не являются экстремистами. Мы будем продолжать работать, нести нашим зрителям и читателям информацию по-белорусски и без цензуры", - сказал он.

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"Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке. Он начал вещание в 2007 году.