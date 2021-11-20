Глава ОБСЕ провела с Лавровым "конструктивные переговоры" по Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
"Сын родился в полуземлянке": семья Алешкиных обустроила шесть музеев в Букатинке
Просмотров: 1098
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
На аллее Героев Небесной сотни провели субботник
Просмотров: 855
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Антивакцинатора Стахива арестовали с миллионным залогом (ВИДЕО, ФОТО)
Просмотров: 1188
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Коля Харьковский сядет минимум на три года. Но это будет не конец, а начало истории
Просмотров: 864
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 9225
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
10 Просмотров: 4302
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 828
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 738
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 11539
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3321
Фото
Все фото
3
21
20
4
16
В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг в поддержку Саакашвили
В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг в поддержку Саакашвили
Мир наблюдает самое длительное за 580 лет лунное затмение - удивительные фото
Мир наблюдает самое длительное за 580 лет лунное затмение - удивительные фото
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
Очаровательные олени Ричмонд парка: подборка фото из Лондона
В Европе будет мясо на растительной основе, напечатанное на 3D-принтере
В Европе будет мясо на растительной основе, напечатанное на 3D-принтере
Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото
Как в старину инуиты выживали на севере - подборка фото
Видео
Все видео
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр
Беларусь перевела мигрантов на границе с Польшей в логистический центр
Нелегалы из Беларуси снова штурмовали польскую границу
Нелегалы из Беларуси снова штурмовали польскую границу
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 3969
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1080
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1044
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2601
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1116
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 180
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
суббота, 20 ноября 2021 04:18

Глава ОБСЕ провела с Лавровым "конструктивные переговоры" по Украине

  Комментировать
Глава ОБСЕ провела с Лавровым &quot;конструктивные переговоры&quot; по Украине
Глава ОБСЕ Анн Линде встретилась с Лавровым. Фото: Обозреватель

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая сейчас возглавляет ОБСЕ, обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым необходимость деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее.

Разговор состоялся в пятницу во время визита Анн Линде в Москву, сообщается на сайте ОБСЕ.

"Мы провели конструктивные переговоры относительно необходимости деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее и облегчения страданий для мирного населения с обеих сторон линии столкновения. Мы несем обязательства перед людьми в пораженных конфликтом районах по прекращению насилия и предотвращению дальнейших жертв и страданий на востоке Украины" , – заявила Линде, комментируя свою встречу с Лавровым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики "закрыли" Старомихайловку для ОБСЕ

Она также отметила важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая должна иметь доступ на всей украинской территории.

В ходе встречи с главой МИД РФ также обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС и армяно-азербайджанский конфликт.

Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор стянула к украинской границе почти 100 тыс. военных.

На такие действия уже отреагировали украинские международные партнеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава ОБСЕ провела с Лавровым "конструктивные переговоры" по Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
Флешмоб в стиле ню: какими снимками поражают пользователи Twitter каждый четверг
10
 1 Просмотров: 22969
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
Звезда Голливуда приехал на передовую к украинским воинам
14
 Просмотров: 9558
&quot;Будем закрывать магазины и ехать в Польшу&quot; - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
43
 Просмотров: 9225
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
Лунное затмение: когда произойдет и почему в это время лучше отложить все дела
 Просмотров: 8028
Гороскоп на 19 ноября: в чьей жизни наступает период фантастических изменений
Гороскоп на 19 ноября: в чьей жизни наступает период фантастических изменений
 Просмотров: 5958
Мир
Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода о "Гарри Поттере"
Джоан Роулинг не пригласили на съемки спецэпизода о "Гарри Поттере" Просмотров: 9
Протесты против Covid-ограничений переросли в стычки с полицейскими
Протесты против Covid-ограничений переросли в стычки с полицейскими Просмотров: 81
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
 Просмотров: 54
Австрия закроется для туристов
Австрия закроется для туристов Просмотров: 27
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Саакашвили перевели в военный госпиталь
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
7
Планировали покушение на одного из министров
7
"Серьезный удар" - в ОП осудили публикацию отчета разведки по "вагнеровцам"
4
Расследование Bellingcat задержал Зеленский - журналист
2
"Отвлекают внимание от Bellingcat": покушение на министра всколыхнуло сети
2
Конституционный суд отказался пересматривать закон об амнистии майдановцев
Голосов: 2242
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть