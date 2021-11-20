Глава ОБСЕ провела с Лавровым "конструктивные переговоры" по Украине

Глава ОБСЕ Анн Линде встретилась с Лавровым. Фото: Обозреватель

Глава МИД Швеции Анн Линде, которая сейчас возглавляет ОБСЕ, обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым необходимость деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее.

Разговор состоялся в пятницу во время визита Анн Линде в Москву, сообщается на сайте ОБСЕ.

"Мы провели конструктивные переговоры относительно необходимости деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее и облегчения страданий для мирного населения с обеих сторон линии столкновения. Мы несем обязательства перед людьми в пораженных конфликтом районах по прекращению насилия и предотвращению дальнейших жертв и страданий на востоке Украины" , – заявила Линде, комментируя свою встречу с Лавровым.

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Она также отметила важность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которая должна иметь доступ на всей украинской территории.

В ходе встречи с главой МИД РФ также обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС и армяно-азербайджанский конфликт.

Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор стянула к украинской границе почти 100 тыс. военных. На такие действия уже отреагировали украинские международные партнеры.