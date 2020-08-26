Глава МВД Франции заступился за право женщин загорать топлес

Французская актриса Брижит Бардо загорает топлес / Getty Images

Во Франции развернулись дискуссии о загорании топлесс после того, как полиция попросила нескольких женщин закрыть грудь, когда загорали на берегу Средиземного моря.

Соседняя семья, отдыхала на том же пляже, и пожаловалась правоохранителям на женщин без купальников. Мол, это может плохо повлиять на их детей. Те сделали замечание трем женщинам. Инцидент попал в СМИ и вызвал общественные дискуссии. Об этом пишет ВВС.

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В ответ глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в Twitter: "Свобода - ценнейший дар". Затем добавил, что это неправильно, что полиция подошла к женщинам и попросила их прикрыться.

"Руководясь жалобой, полицейские подошли, и спросили, женщины не согласятся ли те прикрыть грудь. Объяснили, почему подошли. Ни один местный закон не запрещает загорать топлес", - пояснили в локальном департаменте полиции.

Опросы сайта VieHealthy, проведенное в 2019 году, свидетельствует, что практика загорать топлесс во Франции становится со временем все менее распространенной. Такая же тенденция по другим странам Европы. В то же время в прошлом году 22% француженок загорали, не прикрывая груди, 48% испанок и 34% немок.