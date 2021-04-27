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вторник, 27 апреля 2021 10:33

Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом

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Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом
Фон дер Ляйн остается стоять, когда ее коллеги-мужчины сели на стулья / Reuters

Первая женщина-президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн пообещала защищать права женщин после того, как призналась, что почувствовала себя обиженной и униженной "как женщина и как европеец", когда ей не хватило кресла во время саммита с лидерами-мужчинами в Турции.

Фон дер Ляйн осталась без стула на встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре 6 апреля. Тогда раскритиковали главу Турции, так же как и главу Совета ЕС Шарля Мишеля, который сел на второй стул у Эрдогана. Об этом пишет ВВС.

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Турция сказала ЕС, что это случайная ошибка, фон дер Ляйн вынуждена была сесть рядом на диване. Но в своем выступлении в Европарламенте глава Еврокомиссии заявила, что в основе ошибки - сексизм. 62-летняя фон дер Лейн говорит, что не видит причин, почему к ней следовало относиться иначе, чем к Мишелю, который уже извинился за свою роль в этом деле.

"Я - первая женщина-президент Еврокомиссии. Ожидала, что во время визита в Турцию две недели назад ко мне будут относиться, как к президенту Еврокомиссии, но этого не произошло. Не могу найти никакого оправдания позиции в отношении себя в европейских договорах. Итак, должна сделать вывод, что это произошло потому, что я женщина. На фотографиях с предыдущих встреч не видела недостатка в стульях. Но, опять же, я не видела ни одной женщины на этих фото. Потому что речь идет не о рассадке или протоколе. Это касается нашей сути. Это относится к ценностям, которые отстаивает ЕС. Это показывает, как далеко нам еще предстоит пройти, чтобы к женщинам относились, как к равным", - сказала фон дер Лейн.

Встречу организовали для восстановления напряженных отношений между Турцией и ЕС. Фон дер Ляйн и Мишель провели переговоры с президентом Эрдоганом в его президентском дворце. Но когда трое лидеров подошли сесть, то стульев было только два. Мишель и Эрдоган сели на позолоченных стульях в османском стиле, а фон дер Ляйн осталась стоять. На видео она выглядит потрясенной, выразив недовольство громким "Кхм". Наконец, она села на диван.

Фон дер Ляйн сказала, что использовала встречу, чтобы выразить "глубокую обеспокоенность" из-за выхода Турции из Стамбульской конвенции - международного соглашения, разработанного для защиты прав женщин.

Выступая перед Европарламентом, Мишель выразил сожаление о ситуации, которая, по его словам, оскорбила многих женщин. Он также сказал, что глубокие экономические связи ЕС с Турцией затруднены из-за ухудшения основных прав и свобод в этой стране, в частности, прав женщин.

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