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среда, 06 ноября 2019 12:42

Германия взялась помогать Газпрому: подробности

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Германия взялась помогать Газпрому: подробности
Германия предлагает отменить ограничения для "Северного потока-2", которые угрожают убытками Газпрому. Фото: baltnews.ee

Германия решила вернуть право самостоятельно решать вопрос газопроводов.

К немецкому Бундестагу внесли законопроект. Документ снимает с российского газопровода "Северный поток-2" ограничения, наложенные Газовой директивой ЕС. Голосование состоится на этой неделе, передает Bild.

Таким образом, планируют защитить инвестиции немецких компаний в "Северный поток-2".

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Речь идет об ограничениях, которые распространяют Третий энергопакет ЕС на газопроводы из третьих стран. Так, поставщик газа не может быть одновременно владельцем газопровода. Кроме того, в магистрали должны быть зарезервированы мощности для независимых поставщиков. Это грозит убытками Газпрому.

Ограничения Газовой директивы касаются газопроводов, которые ввели в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. К этой дате все вопросы решались на уровне конкретной страны, на берег которой выходит магистраль. Немецкая коалиция предлагает убрать последний пункт.

Россия получила разрешение от Дании на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2". Строительство российского газопровода планируется завершить в 2020 году. Необходимые разрешения ранее уже предоставила Германия, Финляндия, Швеция.

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