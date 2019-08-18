Германия вводит жесткие правила для беженцев

Правительство Германии вводит новые условия отмены статуса беженца.
В частности правила будут касаться беженцев из Сирии, которые получили убежище в Германии, но продолжают посещать свою родную страну. Об этом рассказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.
"Те, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеют серьезных оснований утверждать, что их в Сирии преследуют. Мы должны отменить их статус беженца", - отметил он.
Министр уверен, что Федеральное ведомство по делам иностранцев будет безотлагательно запускать соответствующую процедуру, как только узнает о визитах беженцев в родную страну. По словам Зеехофера, немецкие власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии.
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"Как только позволят обстоятельства, мы начнем осуществлять (депортации беженцев - ред.)", - подчеркнул министр.
Американским солдатам разрешено применять огнестрельное оружие в случае возникновения угрозы южной границе США или сотрудникам таможенной службы со стороны мигрантов. Постановление, расширяющее полномочия военнослужащих, подписал руководитель аппарата сотрудников администрации США Джон Келли.
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