Германия вводит жесткие правила для беженцев

В Германии рассказали о новых условиях отмены статуса беженца. Фото: JKL

Правительство Германии вводит новые условия отмены статуса беженца.

В частности правила будут касаться беженцев из Сирии, которые получили убежище в Германии, но продолжают посещать свою родную страну. Об этом рассказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

"Те, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно проводит отпуск в Сирии, не имеют серьезных оснований утверждать, что их в Сирии преследуют. Мы должны отменить их статус беженца", - отметил он.

Министр уверен, что Федеральное ведомство по делам иностранцев будет безотлагательно запускать соответствующую процедуру, как только узнает о визитах беженцев в родную страну. По словам Зеехофера, немецкие власти внимательно следят за развитием ситуации в Сирии.

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"Как только позволят обстоятельства, мы начнем осуществлять (депортации беженцев - ред.)", - подчеркнул министр.

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