Германия требует от РФ вернуть пленных украинских моряков

Глава МИД Германии Гайко Маас призвал Россию отпустить украинских моряков. Фото: DW

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас требует, чтобы Москва немедленно освободила 24 заключенных в России украинских моряков.

Маас отметил, что удержание моряков после того, как Международный трибунал по морскому праву приказал России освободить их, является незаконным, передает агентство dpa.

Глава немецкого МИД, который посещает Украину вместе с французским коллегой, отметил, что "Германия и Франция не сворачивают свою деятельность для Украины, а совсем наоборот".

"Люди в Украине связывают большие надежды с избранием нового президента. Мы предлагаем президенту Зеленскому поддержку для того, чтобы реализовать эти надежды. Для этого необходимы дальнейшие реформы, особенно в сфере борьбы с коррупцией", - отметил Маас.

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25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков и позволить им вернуться в Украину, а также вернуть в Украину захваченные корабли. Москва отказалась выполнять решение суда, утверждая, что Международный трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции для рассмотрения "керченского инцидента".