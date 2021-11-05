Германия пятый год подряд признана самой уважаемой страной мира

Германия пятый год подряд признана самой уважаемой страной в мире / Игорь Тимоць

Германию назвали самой уважаемой страной в мире. Пятый год подряд в международном опросе "мягкой силы" 60 тыс. человек из разных стран просили оценить государства по категориям, включая культуру, управление и экспорт.

Каждый год, начиная с 2008 года, британский политолог Саймон Анхольт и исследовательский центр Ipsos, оценивает "национальные бренды" стран, измеряя их восприятие по шести шкалам, включая управление страной, дружелюбие, культуру и качество жизни. За Германией следуют Канада, Япония, Италия и Великобритания. Об этом пишет издания Prague Morning.

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В рейтинге этого года Германия сохранила первое место пятый год подряд и седьмой раз, в целом. Оценка страны улучшилась до 71,1% в этом году, по сравнению с 69,1% в 2020 году.

Репутация Германии значительно улучшилась благодаря тому, что люди положительно относятся к немецким товарам и действиям Берлина по борьбе с бедностью.

Саймон Анхольт разработал и запустил "Индекс национальных брендов" в 2005 году. С 1998 года он консультировал президентов, премьер-министров и правительства 56 стран, помогая им более творчески и эффективно взаимодействовать с международным сообществом. Он признан ведущим мировым авторитетом в области национального имиджа.

Профессор Анхольт также публикует "Индекс хорошей страны" - исследование, в котором страны оцениваются по их вкладу в человечество и планету, и является почетным основателем-редактором журнала "Брендинг мест и публичная дипломатия".

Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому Регулятору официальное заключение о сертификации "Северного потока-2". С Украиной в этом вопросе не консультировались. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.