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воскресенье, 31 января 2021 23:27

Германия направит медиков и оборудования в Португалию для борьбы с Covid

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Германия направит медиков и оборудования в Португалию для борьбы с Covid
На этой неделе больных из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных Covid-19. Фото: EPA / UPG

Немецкое министерство обороны направит медиков и оборудования в Португалию для борьбы с коронавируса, в стране критическая ситуация с госпитализацией.

Об этом сообщает Reuters. Португальское правительство обратилось за помощью к Германии из-за ситуации, в которой в стране только семь из 850 коек в отделениях интенсивной терапии остаются свободными для пациентов с коронавируса.

Ожидается, что Германия направит в Португалии 27 врачей и фельдшеров, а также стационарные и мобильные аппараты ИВЛ и полевые кровати. Немецкие медики пробудут там около трех недель.

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На этой неделе больных из Лиссабона уже перевозили на остров Мадейра, поскольку в столице Португалии не было мест для госпитализации больных Covid-19.

По состоянию на воскресенье, 31 января, в Украине обнаружили 3177 новых больных Covid-19. Из них 146 детей и 86 медработников. В общем лабораторно подтверждено 1219455 случаев коронавируса. Из них 22 707 летальных. 79 пациентов умерли за последние сутки. В то время выздоровели 1018784 человека.

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