Германия хочет ускорить строительство "Северного потока-2"

Строительство "Северного потока-2" ускорят. Фото: РБК

Оператор строительства газопровода "Северный поток-2" подал запрос по прокладке труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.

Его должно рассмотреть ведомство по делам судоходства и гидрографии Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Рассмотрение запроса запланировано на 16 декабря, однако решение по нему должно быть принято позже. Аналитики предполагают, что инициатива компании Nord Stream 2 AG связана с поздним получением разрешения от Дании на прокладку труб по территории королевства, а также угрозами санкций против "Северного потока-2" со стороны США. Таким образом оператор якобы хочет ускорить работы.

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Против предоставления разрешения выступают экологи. Они считают, что прокладка труб в зимние месяцы может негативно сказаться на птицах, зимующих в Балтийском море.

В реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2" в целом принимают участие около 350 компаний из Германии. Они все могут попасть под новые американские санкции. Решения по ним Конгресс США планирует принять в ближайшую пятницу, 20 декабря.