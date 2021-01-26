Генсек ООН инициирует борьбу с новой угрозой для общества - неонацистами

Гуттериш выступил против неонацизма. Фото: Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш инициирует создание глобального альянса против распространения неонацизма и белого супремасизма.

Подробностями поделилось издание "Радио Свобода".

По словам Гуттериша, международному сообществу нужно бороться с пропагандой и дезинформацией, возрождением ксенофобии, антисемитизмом и языком ненависти.

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"Пропаганда, которая связывает евреев с пандемией, например, обвиняя их в создании вируса для глобального господства, была бы смешной, если бы это не было столь опасно", - говорит Гутерриш.

Генсек отметил, что ХІV в. евреев обвиняли в распространении бубонной чумы.

По его словам, неонацисты создают серьезную угрозу для общества, ведь они проникли в полицию, службы государственной безопасности, в политические партии и к власти.

Немецкое правительство разоблачило деятельность неонацистской группировки Wolfsbridage 44 и запретило движение на территории Германии.