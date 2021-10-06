Генпрокурора отстранили от должности и задержали: подозревают в коррупции

Задержали генпрокурора Молдавии. Фото: Новости

Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан на 72 часа по подозрению в коррупции и превышении служебных полномочий.

Решается вопрос о его аресте, сообщает издание Deschide Știrea.

Стояногло задержали после обыска в его рабочем кабинете. Из здания генпрокуратуры он вышел в сопровождении людей в масках и сел в автомобиль. У него дома пройдет обыск. Затем его перевезут в СИЗО.

Информацию о задержании генпрокурора и обысках в его кабинете подтвердил прокурор Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виктор Фуртунэ.

"Прошли обыски в рабочем кабинете Александра Стояногло в рамках уголовного дела, генеральный прокурор задержан на 72 часа", - заявил он, добавив, что может быть подан запрос о продлении срока его задержания.

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Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова пока не собирается уходить с поста. Верховная Рада назначила Венедиктову генпрокурором 17 марта 2020 года. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.