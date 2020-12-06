Генпрокурор Польши требует запретить коммунистическую партию

Генпрокурор Збигнев Зебро обратился в Конституционный суд с требованием запретить коммунистическую партию. Фото: wikipedia.org/ Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро обратился в Конституционный суд с требованием запретить коммунистическую партию.

Соответствующее заявление Зебро направил в Конституционный суд. Об этом сообщает "Польское радио".

"Эти шаги принято в ответ на ходатайство физических лиц, обращали внимание, что коммунистическая партия Польши в своей программе и действиях возвращается к практикам и тоталитарных методов коммунизма. А это противоречит Конституции Польской Республики", - обосновал требование генпрокурор.

В генпрокуратуре напомнили, что по конституции запрещается существование и деятельность политических партий и других организаций, которые в своих программах ссылаются и возвращаются к тоталитарным методам и практик деятельности коммунизма, фашизма и нацизма.

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