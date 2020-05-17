Геноцид 800 тыс. человек: спустя 26 лет поисков задержали одного из самых разыскиваемых беглецов

Двое других подозреваемых в организации геноцида политик Огюстен Бизиман и солдат Протей Мпираня до сих пор в розыске Фото: reuters

Во Франции арестовали главного подозреваемого в организации геноцида народности тутси в Руанде 84-летний Фелисьена Кабугу. Его обвинили в финансировании убийства около 800 тыс. человек еще 26 лет назад.

За голову руандийца-беглеца США назначили вознаграждение в $5 млн. Он жил по фальшивым документам в квартире в Аньер-сюр-Сен под Парижем. Жандармерия в сотрудничестве с правоохранительными органами нескольких стран, среди которых США, Руанда, Бельгия и Великобритания, задержали преступника, пишет Reuters.

В 1997 году Кабугу обвинили в 7 преступлениях. Среди самых страшных - геноцид и подстрекательство к участию в нем.

"Сегодня арест Фелисьена Кабугы - это напоминание о том, что виновные в геноциде могут быть привлечены к ответственности даже через двадцать шесть лет после их преступлений", - заявил главный прокурор трибунала ООН Серж Браммерц.

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Двое других подозреваемых в организации геноцида политик Огюстен Бизиман и солдат Протей Мпираня до сих пор в розыске.

По обвинению трибунала ООН, бизнесмен Кабуга в 1994 году профинансировал вооруженные отряды радикальных представителей народности хуту для геноцида народности тутси. Геноцид длился около 100 дней и подпитывался пропагандой "Свободного радио и телевидения тысячи холмов", которым владел Кабуга. Он также закупал крупные партии мачете и других сельскохозяйственных инструментов, которые использовали в качестве оружия для убийства. Радикальные хуту убили около 800 тыс. Человек, среди которых, кроме тутси, были и умеренные хуту. Конец геноциду положил военный союз тутси и умеренных хуту, известный как "Руандийский патриотический фронт". В 1994 году Кабуга бежал из Руанды и скрывался в Германии, Бельгии, Кении и Швейцарии.