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вторник, 08 мая 2018 11:36

Генеральный прокурор Нью-Йорка ушел в отставку после скандала

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Генеральный прокурор Нью-Йорка ушел в отставку после скандала
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал в отставку из-за обвинения в избиении четырех женщин. Фото 112.ua

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал в отставку из-за обвинения в избиении четырех женщин.

"В последние несколько часов относительно меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я отрицаю. И хотя эти обвинения не задевают мою профессиональную поведение, они не позволят мне эффективно выполнять свою работу в этот критически важный момент. Поэтому я ухожу в отставку, это решение вступает в силу после завершения рабочего дня 8 мая 2018 года", – заявил Эрик Шнайдерман, сообщает сайт CNN.

В понедельник журнал "New Yorker" сообщил о четырех женщин, которые обвинили Шнейдермана в физическом насилии. Двое из пострадавших, Мишель Мэннинг Бериш и Таня Селваратнем, раскрыли свои имена изданию, другие согласились общаться с журналистами на условиях анонимности, опасаясь за свою безопасность.

После объявления о своей отставке, прокурор округа Манхэттен заявил, что они открыли расследование обвинений против Эрика Шнайдермана.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман был избран в верхнюю палату законодательной ассамблеи (парламента) штата Нью-Йорк в 1998 году, в 2010 году он стал генпрокурором. Его также считают одним из самых ярых критиков президента США Дональда Трампа.

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13 марта президент США Дональд Трамп уволил с должности госсекретаря Рекса Тиллерсона. На его место назначил бывшего директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео. Отставку объяснил разногласиями в вопросах внешней политики. 65-летний Рекс Тиллерсон возглавлял Госдепартамент по 20 января 2017-го. Перед тем 22 года руководил нефтяной компанией "Экссонмобил", входящего в десятку крупнейших в мире. Первые слухи о его отставке появились полгода назад.

CNN
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