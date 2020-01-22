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среда, 22 января 2020 12:16

General Electric получила разрешение на расследование касательно сбитого украинского самолета

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General Electric получила разрешение на расследование касательно сбитого украинского самолета
General Electric присоединится к расследованию относительно сбитого самолета МАУ. Фото: 24 канал

Американская компания General Electric получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании сбитого в Иране украинского пассажирского самолета Boeing 737.

Об этом со ссылкой на пресс-службу GE сообщает Reuters.

"Министр финансов Стивен Мнучин заявил в начале этого месяца, ведомство предоставит отказ от санкций, чтобы американцы могли участвовать в расследовании международных авиакомпаний аварии 8 января Boeing 737 под Тегераном, в результате которой погибли все 176 человек на борту", - говорится в сообщении журналистов из Вашингтона.

General Electric совместно с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской компании CFM, которая производит двигатели для самолетов Boeing-737, в частности, для сбитого в Иране самолета МАУ.

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Власти Ирана обратилась к США и Франции и попросила оборудование для загрузки информации из черных ящиков сбитого украинского авиалайнера.

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