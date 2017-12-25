Генассамблея ООН приняла бюджет на два года

Бюджет ООН составит $5,395 млрд в ближайшие два года. Фото: День

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет международной организации. В ближайшие два года он составит $ 5,395 млрд.

Об этом сообщает Укринформ.

При этом сначала генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш просил более $ 5,4 млрд на 2017 и 2018 годы. Дебаты по размеру бюджета велись в комитете ГА ООН по административным и бюджетным вопросам.

Бюджет ООН формируется из взносов 193 государств, входящих в организацию. Размер этих взносов зависит от платежеспособности страны и рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. Размер взноса одной страны не должен превышать 22% всего бюджета организации.

Наибольшие взносы в ООН делает США - 22%. В числе лидеров по финансированию ООН также Япония (9,6%) и Китай (7,9%).

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Как известно, Трамп неоднократно критиковал общую эффективность ООН, заявив, что организация мало что делает для решения глобальных проблем.

Напомним, сразу после победы на выборах Трамп заявлял, что будет настаивать на реформах и изменениях в Организации Объединенных Наций. В сентябре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о реформе Организации Объединенных Наций, в поддержку которой выступили 128 стран. По его словам, декларация по реформе ООН, которая состоит из 10 пунктов, направлена на упрощение процедур и децентрализаци. решений, с большей прозрачностью, эффективностью и подотчетностью.