Где можно купить дом за 1 евро

Автор: pixabay.com Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу старые дома за один евро

Власти итальянского города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу старые дома за один евро. Об этом сообщает The Sun.

Сейчас за евро можно купить одно из 100 заброшенных зданий. Люди ожидают, что появятся еще около 400 предложений.

"Новый владелец обязан в течение года осуществить капитальный ремонт купленного дома. Иначе он будет лишен гарантийного депозита размером около 7000 евро ", - рассказывает местная власть.

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Стоимость ремонта домов обойдется новым владельцам примерно в 95 евро за кв. м.

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