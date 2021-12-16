Gazeta.ua собрала лучшие мгновения из жизни британской королевской семьи в течение уходящего года

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В этом году было много скандалов вокруг британской монаршей семьи – от интервью Меган Маркл и принца Гарри американской ведущей Опре Уинфри до смерти мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа. Gazeta.ua собрала наиболее важные моменты.

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В первые месяцы года Великобритания, как и остальной мир, находилась в условиях пандемии, и члены королевской семьи продолжали отдаленно выполнять свои обязанности. Здесь герцогиня Кембриджская с людьми, пережившими Холокост, и молодежными послами из "Образовательного фонда Холокоста" в День памяти Холокоста.

Автор: Getty Images Кейт Миддлтон во время конференции по Холокосту онлайн

В День святого Валентина принц Гарри и Меган поделились радостной новостью, что ожидают второго ребенка. Вместе с объявлением они выпустили это милое фото. Первому сыну Арчи Гаррисону 6 мая исполнилось два года. 4 июня родился их второй ребенок Лилибет Диана. Она – 11-я правнучка королевы Елизаветы II.

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Автор: Getty Images Фото с объявления принца Гарри и Меган Маркл, что у них будет второй ребенок

В марте принц Гарри и Меган шокировали зрителей откровенностью во время интервью с Опрой Уинфри. Члены королевской семьи рассказали о давлении на них британской монаршей семьи, их вынужденном отказе от королевских титулов и эмиграции в США, влиянии на психическое здоровье Меган Маркл и якобы расизмом в королевской семье.

Автор: Getty Images Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опри Уинфри

После болезни 9 апреля на 99-м году скончался муж королевы - принц Филипп. Он участвовал во Второй мировой войне как офицер британского флота, а перед женитьбой принял британское подданство. После восшествия Елизаветы II на престол в 1952 году занимался всю жизнь церемониалом и благотворительностью. У него и королевы четверо детей - Чарльз 1948 года, принцесса Анна 1950-го, принц Эндрю 1960-го и принц Эдвард 1964 года рождения. Филипп был старейшим мужчиной в британской королевской семье.

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Автор: Reuters Британский принц Филипп покидает госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне, 16 марта

Принц Гарри приехал из Калифорнии на похороны деда - принца Филиппа. Хотя во время церемонии прощания он практически не разговаривал с братом принцем Уильямом из-за интервью Опре.

Автор: Reuters Принц Гарри на похоронах принца Филиппа в часовне Святого Георгия в Виндзоре, 17 апреля

Из-за пандемии на похоронах принца Филиппа могли быть только 30 человек, а гостей приходилось рассаживать рядом с членами их семей. Поэтому королева в одиночестве оплакивала мужа, с которым прожила 73 года.

Автор: Reuters Королева Великобритании Елизавета II занимает свое место на похоронах британского принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, в часовне Святого Георгия в Виндзоре, Великобритания, 17 апреля 2021 года

21 апреля королева Елизавета II отметила 95-летие. Это был ее первый день рождения после смерти мужа и впервые без официальных торжеств. Монаршая семья держала траур. Лишь ближайшие родственники собрались в Виндзорском дворце, где королева живет с начала пандемии на попечении нескольких слуг. Она стала самым старым действующий монархом в британской истории еще в 2015 году в 89 лет. По традиции официально день рождения монарха в Британии празднуют во вторую субботу июня, несмотря на фактическую дату. Центральная церемония дня – торжественное разведение караула с выносом флага гвардейского полка, несущего стражу в Букингемском дворце. 6 февраля 2022 года исполнится 70 лет с момента начала правления королевы.

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Автор: Reuters Британская королева Елизавета на церемонии по случаю своего официального дня рождения в Виндзорском замке, 12 июня

Елизавета является старейшим британским монархом и правящим дольше всех. В течение всего времени правления Елизавета II сталкивалась с критикой королевской семьи. Однако поддержка монархии в Соединенном Королевстве была и остается стабильно высокой, как и ее личная популярность.

Автор: Reuters Британская королева Елизавета встречается с актерами и членами съемочной группы во время посещения съемочной площадки телесериала «Улица коронации» в Манчестере, 8 июля

В знак того, что жизнь в Великобритании возвращается к нормальной, королева посетила государственное открытие парламента в Лондоне 11 мая. Мероприятие проходило с ограниченным количеством людей - из-за возраста королевы и карантинных ограничений.

Автор: Getty Images Обращение королевы к парламенту

Принцы Уильям и Гарри 1 июля открыли новую статую покойной матери: принцессы Дианы, в день ее 60-летия. Ее открыли в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Скульптор изобразил Диану с тремя детьми. Статуя – метафора, показывающая ее многолетнюю работу в благотворительности.

Автор: Getty Images Открытие памятнику принцессе Диане

30 ноября остров Барбадос был официально провозглашен республикой. Королева Елизавета II утратила статус конституционного монарха острова. В полночь того дня на острове спустили флаг Великобритании и объявили республику. Королева остается главой государства 15 стран Содружества, включая Великобританию, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Белиз, Гренаду, Ямайку, Папуа-Новую Гвинею, Сент-Люсия, Соломоновые острова, Сент-Китс и Невис а также Сент-Винсент и Гренадины. Она также признана главой государства в ряде заморских территорий, не входящих в Содружество, таких как Гибралтар, Фолклендские острова, Бермуды и Каймановы острова.