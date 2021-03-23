Гарри и Меган наняли продюсера, номинированного на 5 премий "Оскар"

Меган Маркл и принц Гарри во время интервью Опре Уинфри / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл наняли продюсера, номинированного на 5 премий "Оскар" в этом году, чтобы помог в создании шоу для производителей видеоконтента Spotify и Netflix.

Продюсера Бена Браунинга избрали руководителем отдела контента благотворительной организации герцога и герцогини Сассекских Archewell Productions и Archewell Audio. Об этом пишет Mirror.

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"С того момента, как Гарри и Меган поделились своим видением Archewell как глобальной продюсерской компании, которая будет обращать внимание на разные голоса и будет делиться вдохновляющими историями, знал, что хочу помочь им с этой уникальной возможностью", - заявил Браунинг.

Продюсер и бывшие члены королевской семьи познакомились благодаря общим отраслевым контактам. Его убедили присоединиться после ряда встреч с Гарри и Меган, на которых они выразили желание создать развлекательную компанию, ориентированную на молодежь и глобальную аудиторию.