Гаитянский суп включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Агентство культуры ООН ЮНЕСКО добавило гаитянский суп Джому в список нематериального наследия
Это блюдо - национальный символ свободы от рабства на Гаити. В ЮНЕСКО заявило, что суп - "гораздо больше, чем просто блюдо". Об этом пишет Al Jazeera.
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Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в четверг, 16 декабря, решил включить Джому в свой список нематериального культурного наследия человечества.
На Гаити 21 ноября освободили двух из 17 членов миссионерской группы, похищенных бандой 400 Mawozo более месяца назад. Освобожденные находятся в безопасности, заявил представитель Национальной полиции Гаити.
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