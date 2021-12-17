Гаитянский суп включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Блюдо едят 1 января, в День независимости Гаити, а также подают в качестве традиционного воскресного утреннего завтрака / ЮНЕСКО

Агентство культуры ООН ЮНЕСКО добавило гаитянский суп Джому в список нематериального наследия

Это блюдо - национальный символ свободы от рабства на Гаити. В ЮНЕСКО заявило, что суп - "гораздо больше, чем просто блюдо". Об этом пишет Al Jazeera.

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Комитет нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в четверг, 16 декабря, решил включить Джому в свой список нематериального культурного наследия человечества.

На Гаити 21 ноября освободили двух из 17 членов миссионерской группы, похищенных бандой 400 Mawozo более месяца назад. Освобожденные находятся в безопасности, заявил представитель Национальной полиции Гаити.