G7 призывают вместе противодействовать российской дезинформации

Доминик Рааб считает, что нужно создать механизм противодействия пропаганды. Фото: pexels.com

Великобритания предлагает странам G7 создай общий механизм для противодействия российской и китайской дезинформации.

"Когда мы видим, как в западной стране публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы можем не просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китае и для всего мира", - сказал в интервью агентству Reuters министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе посредством распространения дезинформации о выборах или вакцинацию.

В Лондоне Россию называют самой большой угрозой безопасности. Китай рассматривают, как самый долгосрочный вызов в военном, экономическом и технологическом плане.

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"Самое важное для нас то, что мы расширяем международный круг стран-единомышленников, которые выступают за открытое общество, права человека и демократию, которые стоят за открытую торговлю", - сказал Рааб.

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму мощностью более 5 тыс. аккаунтов, которая распространяла ложную информацию об Украине. Финансировались боты Россией. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.