Футболист и телеведущий примет дома беженцев

Британские морские пограничные силы / Getty Images

Бывший профессиональный британский футболист и самый дорогой ведущий на ВВС Гари Линекер, 59 лет, пригласил беженцев пожить в своем особняке. Он выступает против пропаганды, направленной против мигрантов, критикует дискуссии на эти темы в соцсетях.

Линерек работает на ВВС футбольным комментатором и ведущим телепрограммы. Зарабатывает $2,3 млн в год. Он вступил в дебаты с депутатом-консерватором в Twitter и поспорил, что примет в себя мигрантов. Об этом пишет The Daily Mail.

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На вопрос журналистов, не боится ли он приглашать незнакомцев, которые могут разнести дом, бывший нападающий сборной Англии ответил, что воспитал 4 сыновей, которым сейчас больше 20 лет.

Линерек сотрудничает с благотворительной организацией "Беженцы дома", которая приглашает британцев принимать мигрантов. Комментатор пока не знает, кто поселится в доме. Организация уже помогла найти временное пристанище более 2250 лицам.

"Я познакомился с десятками юных беженцев на футбольных событиях. Это были милые дети, которые ценили любую помощь. Думаю, справлюсь с вызовом. Мои дети выросли и у меня много места дома. Если временно смогу кому-то помочь, буду более, чем счастлив", - сказал Линекер изданию The Daily Mirror.



В среду, 2 сентября, британские пограничники поймали рекордное суточное количество нелегальных мигрантов, которые пытались переплыть Ла-Манш на малых лодках - 409 человек. Это пятый раз за год пограничники устанавливают рекорд задержанных нелегальных мигрантов. С начала года в Британии задержали более 5,6 тыс. нелегалов. Премьер-консерватор Борис Джонсон заявил, что этим занимаются преступные группировки и анонсировал строго противостоять нелегальной миграции.