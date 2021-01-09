Французский депутат выдавал себя за Трампа в Twitter

Французский депутат Иоахима Сон-Форже выдавал из себя президента США Дональда Трампа в Twitter.
За это соцсеть его заблокировала, сообщает Politico.
Через несколько часов после блокировки Трампа в подтвержденном аккаунте Сон-Форже появились данные президента США. Одно из фальшивых сообщений состояло только из слова "Помогите".
Йоахим Сон-Форже выдавал уже себя за другого политика. В прошлом апреле он сменил профиль на президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда псевдо-Макрона выразил согласие с заявлениями Трампа о роли Китая в распространении коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook и Instagram заблокировали Трампа до конца его президентства. Заявление Цукерберга
Депутат тогда заявил, что его аккаунт взломали.
Социальная сеть Twitter приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В своем аккаунте он писал как и о официальные заявления так и высказывал "собственные мысли".
Комментарии