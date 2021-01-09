Французский депутат выдавал себя за Трампа в Twitter

Заблокировали политика, который выдавал себя за Трампа. Фото: Reuters

Французский депутат Иоахима Сон-Форже выдавал из себя президента США Дональда Трампа в Twitter.

За это соцсеть его заблокировала, сообщает Politico.

Через несколько часов после блокировки Трампа в подтвержденном аккаунте Сон-Форже появились данные президента США. Одно из фальшивых сообщений состояло только из слова "Помогите".

Йоахим Сон-Форже выдавал уже себя за другого политика. В прошлом апреле он сменил профиль на президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда псевдо-Макрона выразил согласие с заявлениями Трампа о роли Китая в распространении коронавируса.

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Депутат тогда заявил, что его аккаунт взломали.

Социальная сеть Twitter приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. В своем аккаунте он писал как и о официальные заявления так и высказывал "собственные мысли".