Францию и Швейцарию соединит метро

Метро между Францией и Швейцарией заработает в декабре.

Между Францией и Швейцарией 15 декабря запустят метро.

Гигантская линия метро соединит французский город Аннемас со швейцарской Женевой, сообщает Leman Express.

Длина железной дороги составляет 230 километров.

На маршруте будут курсировать 40 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Будет работать 45 станций.

Новая транспортная система позволит снизить количество автомобилей на дорогах на 12 процентов. Также должны уменьшиться пробки на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают около 650 тысячи автомобилей.

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Также, одним из основных факторов была экономическая ситуация в регионе. Так как стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой.

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