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воскресенье, 21 февраля 2021 03:53

Франция призвала передать Африке 13 млн доз вакцины от Covid

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Франция призвала передать Африке 13 млн доз вакцины от Covid
Сейчас в ЕС сертифицированы три вакцины против COVID-19: Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Фото: Pixabay

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой совместными усилиями Европы и США передать 13 млн доз вакцин африканским странам.

Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" сообщили в Елисейском дворце.

"Африканский континент нуждается в вакцинации всех медицинских работников, чтобы обеспечить устойчивость своей медицинской системы. Я призываю европейцев и американцев, чтобы мы поставили 13 млн доз необходимых вакцин", - заявил французский лидер.

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Сейчас в ЕС сертифицированы три вакцины против Covid-19: Pfizer / BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлено первый транш вакцины CoviShield от коронавируса производства Serum Institute India.

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