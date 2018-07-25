Фотограф сделал селфи в глазу ядовитой змеи

Фотограф Герхард ван дер Вестхейзен, 26 лет, из южно-африканского Кейптауна, сделал селфи в глазу змеи.

Герхард наткнулся на ядовитую змею бумсланг в садах заповедника дикой природы Санбона, Южная Африка. Чтобы сделать хорошие снимки, он взял змею голыми руками и положил на ближайший куст. Приблизился к ней на 15 см. С помощью макрообъектива сделал снимок, пишет Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Правильному обращению со змеями мужчина учился. Имеет соответствующий сертификат. Не волнуется при встрече с ними и знает, когда и насколько близко можно к ним приближаться.

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Мужчина соединил 2 своих увлечения - фотографию и змей. Съемки пресмыкающихся стали его специализацией. У него есть оборудование для таких фотосессий и немалый опыт. В его коллекции фотографии кобры, гадюки, коралловых змей.

Африканский бумсланг считается одной из самых опасных змей. Ее яд может вызвать внутреннее кровотечение.

В Мьянме в янтаре нашли скелет детеныша змеи возрастом около 98,8 млн лет. Находку относят к началу позднего мелового периода. К этому времени змеи уже расселились по всем континентам: их скелеты были найдены в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в южной части Европы. Но ни один из образцов не сохранился в янтаре. И все они были змеями, умершими во взрослом возрасте . Эта находка - первая, позволяющая изучить строение древнего змеиного детеныша.