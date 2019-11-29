Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам

В сети распространяют флешмоб #ChairChallenge в котором пользователи поднимают стулья. Игрушка становится все более популярной. И выполнить трюк могут преимущественно девушки.
Мужчинам его трудно повторить, сообщает ТСН.
Чтобы принять участие в флешомоби надо взять стул и подойти к стене. Участник должен сделать два шага назад от стены, размером со свою стопу. Тогда наклониться, упираясь в стенку под углом 90 градусов. В таком положении надо поднять стул, прижать его к себе и попробовать выпрямиться.
Девушки этот трюк выполняют с легкостью.
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Tried the tik tok chair challenge cause i thought it was fake...... #TikTok #ChairChallenge pic.twitter.com/5Nf5NYsMAt— Izzy Sam (@SamTwizzy5) 20 листопада 2019 р.
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Мужчинам же задача дается с трудом. Большинству не удается поднять стул.
Все дело в центрах притяжения мужчин и женщин.
Que tipo de brujeria es esto? #ChairChallenge pic.twitter.com/Hiy5HgpKk1— Andres Waters (@AndresWaters) 20 листопада 2019 р.
Vencí el #chairchallenge!!! #challengefail #chairchallengefail @drjuanjr pic.twitter.com/qp94gQl3rE— Antonio macrisis (@fracchiafranco) 28 листопада 2019 р.
Fucking #ChairChallenge. Supuestamente los hombres no pueden hacerlo y las mujeres si pic.twitter.com/Yvo8WnNqyE— Adrian Arias ◢ ◤ (@adrianagustin) 28 листопада 2019 р.
Американский ученый Джереми Джонсон считает, что "неудачи" мужчин обусловлены физиологически.
"Дело в центре тяжести, который у большинства девочек расположен ниже бедер, а у мальчиков - гораздо выше. Поэтому когда девушки согнуты над стулом, их центр тяжести сосредоточивается над ногами, а у мальчиков - над стулом", - пояснил он.
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El suegro, alias "el gallego". #chairchallenge #sillachallenge #thanksgiving
Украинские военные активно участвуют в мировом флешмобе #TetrisChallenge.
Его суть которого заключается в раскрытии неочевидной стороны различных профессий.
Все желающие раскладывают свое рабочее принадлежности как элементы игры "Тетрис", вкладываются рядом и делают фото.
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