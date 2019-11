Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам

В сети распространяют флешмоб #ChairChallenge в котором пользователи поднимают стулья. Игрушка становится все более популярной. И выполнить трюк могут преимущественно девушки.

Мужчинам его трудно повторить, сообщает ТСН.

Чтобы принять участие в флешомоби надо взять стул и подойти к стене. Участник должен сделать два шага назад от стены, размером со свою стопу. Тогда наклониться, упираясь в стенку под углом 90 градусов. В таком положении надо поднять стул, прижать его к себе и попробовать выпрямиться.

Девушки этот трюк выполняют с легкостью.

Tried the tik tok chair challenge cause i thought it was fake...... #TikTok #ChairChallenge pic.twitter.com/5Nf5NYsMAt