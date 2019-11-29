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Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам

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Флешмоб по подъему стульев #ChairChallenge не под силу многим мужчинам
Фото: скриншот

В сети распространяют флешмоб #ChairChallenge в котором пользователи поднимают стулья. Игрушка становится все более популярной. И выполнить трюк могут преимущественно девушки.

Мужчинам его трудно повторить, сообщает ТСН.

Чтобы принять участие в флешомоби надо взять стул и подойти к стене. Участник должен сделать два шага назад от стены, размером со свою стопу. Тогда наклониться, упираясь в стенку под углом 90 градусов. В таком положении надо поднять стул, прижать его к себе и попробовать выпрямиться.

Девушки этот трюк выполняют с легкостью.

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Допис, поширений ℒ𝓊 𝒸 𝒾 𝓁 𝒶 (@aninolucila)

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Допис, поширений De 7 a 9 (@de7a9ok)

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Мужчинам же задача дается с трудом. Большинству не удается поднять стул.

Все дело в центрах притяжения мужчин и женщин.

Американский ученый Джереми Джонсон считает, что "неудачи" мужчин обусловлены физиологически.

"Дело в центре тяжести, который у большинства девочек расположен ниже бедер, а у мальчиков - гораздо выше. Поэтому когда девушки согнуты над стулом, их центр тяжести сосредоточивается над ногами, а у мальчиков - над стулом", - пояснил он.

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El suegro, alias "el gallego". #chairchallenge #sillachallenge #thanksgiving

Допис, поширений Dr. Juan Rivera (@drjuanjr)

Украинские военные активно участвуют в мировом флешмобе #TetrisChallenge.

Его суть которого заключается в раскрытии неочевидной стороны различных профессий.

Все желающие раскладывают свое рабочее принадлежности как элементы игры "Тетрис", вкладываются рядом и делают фото.

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