Флаг ЕС сняли с Тримфальной арки, но не из-за протестов ультраправых

Флаг повесили по случаю председательства Франции в Совете Европы. Фото: Reuters

Во Франции сняли флаг ЕС с Триумфальной арки, который временно повесили вместо французского триколора.

Об этом сообщает Reuters.

Младший министр по европейским делам Клемент Бон, который заявил в пятницу, что флаг останется на несколько дней, сказал, что он был снят, как и планировалось.

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"Планировалось, что флаг будет снят в это воскресенье, мы не установили точное время", - сказал Бон радио France Inter.

Он отверг мнение о том, что правительство пошло на уступки после того, как в субботу лидер ультраправых Марин Ле Пен заявила, что попросит Государственный совет Франции снять флаг ЕС.

"Правительство было вынуждено убрать флаг ЕС с Триумфальной арки, что стало великолепной патриотической победой в начале 2022 года", - сказала Ле Пен в воскресенье.

Клемент Бон сказал, что Ле Пен и другие политики неправильно поняли, когда они сказали, что флаг ЕС заменил французский флаг, и последний не постоянно висит на Триумфальной арке.

По случаю полугодового председательства Франции в Совете Европы под Триумфальной аркой временно был заменен французский флаг на флаг ЕС. Размещение флага ЕС вызвало возмущение у ультраправых.