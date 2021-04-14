Фирма случайно перечислила женщине $1,2 млн. За сутки она потратила почти четверть

Женщине по ошибке перевели на счет $1,2 млн. Фото: Reuters

В США брокерская фирма Charles Schwab случайно перечислила на счет 33-летней Келин Спадони $1,2 млн.

На следующий день выяснилось, что женщина потратила почти $250 тыс., пишет The New York Times.

На счет Спадони должны были перевести $82,5, но из-за сбоя в программном обеспечении она получила более $1 млн. Сотрудники фирмы пытались отменить перевод или вернуть его обратно, но не получилось.

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На следующий день они отправили запрос на возврат денег, но оказалось, что указанной суммы на счету уже нет. Спадони перевела деньги на другой.

Женщина успела приобрести дом и новый автомобиль Hyundai Genesis 2021 выпуска. Фирма подала на нее иск в федеральный суд.

По словам пресс-секретаря офиса шерифа, Спадони обвинили в краже, банковском мошенничестве и незаконном переводе денежных средств. Впоследствии ее уволили с работы, арестовали, но позже отпустили под залог в размере $150 тыс.

Юристы Schwab смогли вернуть около 75% потерянных денег и напомнили, что в договоре со Спадони есть пункт о том, что клиент обязан вернуть любую переплату средств.

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