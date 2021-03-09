Финляндия ввела три недели жесткого локдауна

Власти Финляндии усилили карантин из-за ситуации с коронавирусом.
В стране на три недели ввели локдаун, сообщает Yle.
Карантин будет действовать до 28 марта.
Он необходим для сдерживания распространения коронавирусной болезни.
Комендантский час в Финляндии все же вводить не будут.
В 15-х провинциях страны закроются рестораны для посетителей. Работа общественного транспорта может быть ограничена.
Останутся открытыми заведения, которые предоставляют базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские.
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Всемирная туристическая организация проанализировала ситуацию с эпидемиологическими ограничениями в мире и сделала вывод, что для посещения туристами из-за рубежа остаются открытыми только пять стран.
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