Финляндия не будет оказывать военную помощь Украине

В правительстве Финляндии думают о гуманитарной помощи. Фото: Pexels

Министр МВД Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине.

Сказал, что Финляндия не крупный экспортер оружия, передает Yle.

"Финляндия ни в коем случае не является крупным экспортером оружия. Каждое соглашение с оружием мы рассматриваем отдельно. До сих пор отправной точкой был отказ от экспорта оружия в зоны конфликтов" - сказал Хаависто.

Он обратил внимание на финансовую поддержку Украины с 2014 года. Правительство сейчас думает о том, какую помощь можно оказать в этой ситуации.

Хаависто возразил, что Финляндия боится России и потому не дает оружие Украине.

"Каждая страна будет помогать в соответствии со своими ресурсами. Когда я вчера слушал заявления канцлера Шольца в Киеве, в них просматривалась похожая позиция, что сейчас они сосредотачиваются на гуманитарной помощи", - отметил министр.

Финляндия ранее призвала своих граждан покинуть Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опасаются планов РФ: главы МИД стран Балтии собрались в Украину

"В пятницу вечером, когда мы изучали разведданные и обсуждали их с другими северными странами, мы заявили, что сейчас подходящее время, когда люди еще могут спокойно садиться на коммерческие рейсы или ехать на автомобиле в Польшу" - сказал министр.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине совместно с партнерами удалось дипломатическим путем умерить Россию от дальнейшего обострения ситуации безопасности. Об этом сказал во время онлайн-брифинга 15 февраля.