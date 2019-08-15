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четверг, 15 августа 2019 13:36

Фильм Тарантино "Однажды... в Голливуде" собирает рекордные кассы

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Фильм Тарантино &quot;Однажды... в Голливуде&quot; собирает рекордные кассы
Фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым кассовым за первые выходные его выхода. Фото: planetakino

Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" за один уикенд собрал в американском прокате более $40,4 млн.

Эта картина стала самой успешной из всех работ режиссера по продаже билетов в первый уикенд.

Популярность фильма объясняют звездным актерским составом и популярностью режиссера.

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В фильме снялись Брэд Питт, Леонардо Дикаприо, Марго Робби. Критики высоко оценили картину.

Первое место по сборам с первого уикенда после выхода получил анимационный фильм "Король Лев".

Он собрал более $70 млн.

Режиссер Квентин Тарантино заявил, что планирует покинуть кинематограф после съемок юбилейной ленты. Знаменитость планирует снять "суперфильм". Об этом Тарантино сообщил в Москве на премьере новой киноленты "Однажды... в Голливуде".

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