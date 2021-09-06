Фетишист украл 730 элементов женского белья

Японец украл 730 элементов женского белья. Фото: Beppu City Police Office

В городе Беппу в японской префектуре Оита 56-летний Тэцуо Урату из прачечных украл 730 элементов женского белья. Его арестовали.

Об этом сообщило издание Insider.

Полицейские нашли мужчину после жалобы 21-летней студентки. Она заявила об исчезновении шести комплектов белья. Они исчезли из местной прачечной самообслуживания. В квартире Урату полиция обнаружила целый склад женских трусов и бюстгальтеров.

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Японец во всем признался после короткого допроса. У японских мужчин часто находят женское белье, которое они воруют или покупают, отметил представитель департамента полиции.

Однако такого большого количества элементов женского белья не находили уже давно. Среди японцев распространен подобный фетиш на белье женщин.

Жительница Великобритании 30-летняя Мел Браун начала продавать свое нижнее белье и за месяц зарабатывает больше $800. Женщина выставила на eBay несколько масок для Хэллоуина и получила от незнакомца необычное предложение. Он был готов купить поношенные перчатки Браун за $20.