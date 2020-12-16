Фермер завел питомца-бегемота, а тот его убил

Фермер Мариус Элс и бегемот Хамфри / Getty Images

В ЮАР бегемот убил 40-летнего фермера, которого человек думал, что приручил.

Мариуса Элса нашли мертвым в реке у дома после того, как его покусал и затянул в воду бегемот по кличке Хамфри. Ранее видео дружбы животного и человека, снятые фермером, стали очень популярными на YouTube. Об этом пишет британская Mirror.

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Мариус говорил, что бегемот, весом более тонны, ему, будто сын. Он снимал видео, как катался на животном.

"Это немного опасно, но всем сердцем верю ему, что не причинит вреда. Могу с ним плавать. Хожу в воду. Он позволяет мне сесть на спину, и катаюсь на нем, как на лошади. Между мной и Хамфри - отношения. Некоторые люди этого не поймут. Думают, у вас могут быть отношения только с собаками, кошками или другими домашними животными. А у меня есть с наиболее опасным животным Африки", - говорил Мариус.

Бегемот был найден малышом и рос до 6 лет на ферме мужчины, как домашний любимец. Элс был бывшим майором армии в отставке.