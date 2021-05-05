Фермер подвинул пограничный камень и "захватил" часть Франции

Бельгия стала больше, а Франция меньше. Фото: google.com.ua/maps

Фермер из Бельгии случайно изменил границу с Францией, передвинув пограничный камень.

В результате его страна стала больше на 1 тыс. кв. м, пишет CNN.

Граница между Бельгией и Францией простирается на 620 км, а каменные маркеры, которые его обозначают, существуют более 200 лет. Их заложили в 1819 году.

Фермер сместил один из таких камней со своего поля в более удобное место. Таким образом он "сдвинул" границу и "аннексировал" часть Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранец сбил велосипедисток и убежал за границу

"Мы точно знаем, где раньше был камень — рядом с деревом. Его поместили сюда в 1819 году после поражения Наполеона, на нем указан год. В 2019-м, во время празднования 200-летия, все пограничные камни были очень точно геолокализованы", — прокомментировал мэр пограничного городка Дэвид Лаво.

По его словам, местные власти по обе стороны границы хотят урегулировать ситуацию мирным путем.

"В основном мы смеемся над этим, это не слишком серьезно. Мы собираемся вернуть границу на место. Мы не собирались делать Бельгию больше, а Францию ​​меньше", — подытожил Лаво.

Министерство обороны Беларуси во второй раз за апрель обвинило Польшу в нарушении своего воздушного пространства.