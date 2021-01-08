ФБР объявило награду за взрывателей, которые установили взрывчатку у Капитолия

Федеральное бюро расследований ищет участников беспорядков в США 6 января, в результате которых погибли 5 человек.

За информацию о причастных к установлению самодельных бомб в Капитолии обещают вознаграждение $ 50 тыс. Об этом говорится в сообщениях на сайте ФБР.

"ФБР объявляет вознаграждение в размере 50 000 долларов за информацию, которая поможет определить местонахождение, (провести) задержание и вынесение приговора ответственному/ответственным за самодельные бомбы, обнаруженные в Вашингтоне 6 января", - говорится в другом сообщении ФБР.

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Также бюро опубликовало фото подозреваемого. На фотографии изображен мужчина в серой толстовке, лицо закрыто от камеры маской.

Фото: fbi.gov

Сведения о подозреваемых можно предоставить по телефону или на сайте бюро.

Полиция Капитолия официально подтвердила смерть своего сотрудника во время беспорядков в США 6 января. От ранений скончался сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. И теперь количество жертв возросло до 5. Об этом говорится в заявлении на сайте полиции Капитолия.