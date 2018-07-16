Фанаты устроили безумную встречу сборной Франции

Фото: Depo.Сектор

После победы на Кубке Мира-2018 сборной Франции футболистов встретили в Париже.

Сегодня команда прибыла в столицу Франции из России, сообщает Depo.Сектор.

Фанаты собрались на Елисейских полях, чтобы встретить чемпионов.

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Футболисты пересели в автобус с открытым верхом, чтобы поздравить поклонников.

Президент Франции Эммануэль Макрон наградит игроков сборной и главного тренера Дидье Дешам орденом Почетного легиона. Это самая высокая награда во Франции, основаная императором Наполеоном в 1802 году.

Сборная Франции выиграла кубок мира по футболу. Финальный матч завершился в Москве. Франция победила Хорватию со счетом 4:2. Французы построили план на игру аналогичный тому, который позволил им в полуфинале преодолеть Бельгию. Подопечные Дидье Дешам отдали инициативу и рассчитывали на контратаки. И это им удалось.