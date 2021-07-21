Фактическая заболеваемость Covid-19 в РФ в пять раз выше официальной - СМИ

Статистика заболеваемости коронавирусом в России может быть снижена. Фото: Reuters

В России скрывают реальное количество людей, переболевших коронавирусом, и оно может быть в пять раз больше того, которое называет официальная статистика.

Это выяснилось благодаря QR-кодам, которые давали каждому переболевшему и реестру Минздрава, где оказалось больше 29 миллионов записей. Это в пять раз больше, чем оглашалось официально, пишет издание "Медуза", которое провело расследование вместе с изданиями "Медиазона" и "Холод".

Журналисты выяснили, что последние восемь цифр из шестнадцати в номере сертификата о перенесенной болезни — это уникальный номер переболевшего. Это подтвердили источники издания в российском Минздраве. Если у пациента не подтверждался диагноз, то номер передавали следующему заболевшему.

В Минздраве эту информацию опровергают и говорят, что 29 миллионов – это число россиян, которые получили первую дозу вакцины. Но, по данным журналистов, у сертификатов о вакцинации и сертификатов о болезни разные порядковые номера. При этом сколько человек в стране переболели пневмонией – вообще неизвестно.

Журналисты пришли к выводу, что если номер сертификата хотя бы близко указывает на количество заболевших, то получается, что в России переболели около 29 миллионов человек. Это поднимает Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Есть угроза "взрывного роста" заболеваемости на Covid-19 - Национальная академия наук

Ситуация с пандемией коронавируса в мире становится все сложнее. Ухудшение ситуации связано с появлением новых Covid-штаммов, смешением социальных групп, несоблюдением мер безопасности и нехваткой вакцин.