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среда, 21 июля 2021 02:27

Фактическая заболеваемость Covid-19 в РФ в пять раз выше официальной - СМИ

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Фактическая заболеваемость Covid-19 в РФ в пять раз выше официальной - СМИ
Статистика заболеваемости коронавирусом в России может быть снижена. Фото: Reuters

В России скрывают реальное количество людей, переболевших коронавирусом, и оно может быть в пять раз больше того, которое называет официальная статистика.

Это выяснилось благодаря QR-кодам, которые давали каждому переболевшему и реестру Минздрава, где оказалось больше 29 миллионов записей. Это в пять раз больше, чем оглашалось официально, пишет издание "Медуза", которое провело расследование вместе с изданиями "Медиазона" и "Холод".

Журналисты выяснили, что последние восемь цифр из шестнадцати в номере сертификата о перенесенной болезни — это уникальный номер переболевшего. Это подтвердили источники издания в российском Минздраве. Если у пациента не подтверждался диагноз, то номер передавали следующему заболевшему.

В Минздраве эту информацию опровергают и говорят, что 29 миллионов – это число россиян, которые получили первую дозу вакцины. Но, по данным журналистов, у сертификатов о вакцинации и сертификатов о болезни разные порядковые номера. При этом сколько человек в стране переболели пневмонией – вообще неизвестно.

Журналисты пришли к выводу, что если номер сертификата хотя бы близко указывает на количество заболевших, то получается, что в России переболели около 29 миллионов человек. Это поднимает Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса.

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Ситуация с пандемией коронавируса в мире становится все сложнее. Ухудшение ситуации связано с появлением новых Covid-штаммов, смешением социальных групп, несоблюдением мер безопасности и нехваткой вакцин.

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