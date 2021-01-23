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суббота, 23 января 2021 14:31

Facebook-страница прессеретаркы Лукашенко переведена в режим умерших

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Facebook-страница прессеретаркы Лукашенко переведена в режим умерших
Пресс-секретарь Лукашенко Натальи Эйсмонт переведена в режим "мемориализации" в Facebook. ФОТО: Facebook.com

Facebook-страница скандальной пресс-секретаря самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт переведена в режим "мемориализации". Таким образом блокируются аккаунты умерших.

На режим страницы Эйсмонт обратила внимание The Village Беларусь.

Убедиться в этом можно зайдя по постоянной в течение прошлых лет адресу пресс-секретаря Лукашенко.

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С Facebook-страницы пресс-секретаря видно, что она переименовали ее в соответствии со своей девичьей фамилией Кирсанова. Есть предположение, что это сделано, чтобы запутать поисковые системы.

Насчет памятного статуса, то он устанавливается после отправки специальной заявки.

"Мы устанавливаем памятный статус для аккаунта умершего человека, если нас просит об этом его родственник или близкий друг", - отмечает Facebook.

При этом могут блокироваться все прижизненные авторские заметки. Остаются только те фото, которые выбирает наследник.

Две недели назад стала недоступной страница спикера самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Натальи Ейсмон в Instagram. Неизвестно Ейсмон удалила ее добровольно, или это сделал Instagram в ответ на жалобы пользователей.

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